Mit 75 Jahren steht die Nato an einem Wendepunkt

Auf dem Nato-Gipfel geht es auch darum, ob Europa mehr Verantwortung übernimmt. Die Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte.

Die Stationierung amerikanischer Soldaten in Europa darf nicht zum Dauerzustand werden. Zehn Jahre noch, dann sollten die Europäer in der Lage sein, sich um ihre Sicherheit wieder selbst zu kümmern. Ansonsten wäre das ganze „Projekt“ gescheitert. Die Einschätzung stammt nicht von Nato-Kritiker Donald Trump und auch nicht von Barack Obama, der die Hinwendung zum pazifischen Raum und damit auch die (teilweise) Abwendung von Europa propagierte. Die Zehn-Jahres-Frist setzte 1951 Dwight D. Eisenhower, der erste Oberkommandierende der Nato-Streitkräfte in Europa und spätere US-Präsident.