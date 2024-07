Die Republikaner schießen gegen China, nicht gegen Russland

Kongressführer Mike Johnson legte am Monat erstmals eine republikanische Vision für die Außenpolitik unter Trump vor, während europäische Politiker versuchen, einen Draht zum Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten zu finden.

Washington, D. C. Eine schon fast diebische Freude strahlen dieser Tage die Republikaner aus. Sie sind zwar nicht Teil der US-Regierung, die diesen Nato-Gipfel in Washington ausrichtet. Doch ihre Auftritte zählen diese Woche mindestens genauso viel wie jene der Demokraten. Wenn nicht sogar mehr. Die Welt bereitet sich vor auf eine zweite Amtszeit ­Donald Trumps (s. oben). Und damit wird auch seinen Parteikollegen mehr Gehör geschenkt – in der Hoffnung, verstehen zu können, was passieren könnte, wenn Trump im Jänner 2025 wieder ins Weiße Haus einzieht.

So laden dieser Tage konservative Thinktanks in der Hauptstadt zum Gedankenaustausch – darunter auch die Heritage Foundation, die mit ihrem erzkonservativen „Project 2025“-Regierungsplan Prominenz erlangt hat. Zu den offiziell gewichtigeren Vertretern der Republikaner zählt indes Mike Johnson. Der Sprecher des Repräsentantenhauses listete am Montag bei einer Rede im Hudson Institute erstmals seine Vorstellungen für eine republikanische Außenpolitik auf.