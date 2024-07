Spanien besiegt Frankreich 2:1 und steht im Finale

Spanien bezwingt Frankreich im Halbfinale der Europameisterschaft 2:1. Man of the Match: der jüngste EM-Torschütze aller Zeiten, Lamine Yamal.

Die bis zum Halbfinale beste Offensive im laufenden Turnier (Spanien hatte vor dem Anpfiff in München bereits elf Tore erzielt) traf am Dienstag auf die beste Defensive (erst ein Gegentor für Frankreich). Vor 66.000 Zuschauern hatten schließlich die Iberer das bessere Ende für sich – und kämpfen nach dem 2:1-Sieg nun am Sonntag um den ersten EM-Titel seit 2012, den vierten insgesamt.



Ohne den gesperrten Abwehrspieler Dani Carvajal, der vom 38-jährigen Jesús Navas ersetzt wurde, legten die Spanier munter los. Lamine Yamal flankte auf Fabián Ruiz und der setzte einen Kopfball aus kurzer Distanz über das Tor (5.). Auf der Gegenseite war man kaltschnäuziger. Randal Kolo Muani war per Kopf zur Stelle, nachdem ihn Kylian Mbappé – nach seinem Nasenbeinbruch wieder ohne Maske – mustergültig bedient hatte. Dieses 1:0 war das erste Turniertor für die Franzosen, das sie aus dem Spiel heraus erzielen konnten.

Die Stunde des Teenagers

Wie regierte Spanien? Mit einem historischen Genieblitz. Lamine Yamal schlenzte den Ball sehenswert zum 1:1 neben den Innenpfosten (21.) und avancierte mit 16 Jahren und 362 Tagen zum jüngsten EM-Torschützen überhaupt. Wenig später legte sein Teamkollege Dani Olmo nach einer perfekten Ballmitnahme nach und drehte die Partie (25.). Er ist aktuell der Führende der Torschützenliste, mit insgesamt drei Treffern und zwei Assists.



Die Grande Nation, die erstmals im Turnier einem Rückstand hinterherlaufen musste, drückte nach der Pause – und ab der 61. Minute mit Antoine Griezmann (für den diesmal Ousmane Dembélé in der Startelf gestanden hatte) – auf den Ausgleich. Théo Hernández (76.) und Mbappé (86.) vergaben jedoch die besten Chancen. (stm)