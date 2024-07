Vom Teeverkäufer zum „göttlichen“ Herrscher: Wer ist Narendra Modi?

Bundeskanzler Karl Nehammer und Narendra Modi am Dienstag auf einem vom Bundeskanzleramt veröffentlichten Foto.

Bundeskanzler Karl Nehammer und Narendra Modi am Dienstag auf einem vom Bundeskanzleramt veröffentlichten Foto. APA / BUNDESKANZLERAMT / Andy Wenzel

Über den Mann, der Indien in eine Großmacht verwandeln will, früher Tee verkaufte und schon als kleines Kind für einen reinen Hindu-Staat kämpfte.

Narendra Modi ist ein ganz besonderer Gast in Wien: Nicht nur ist der Inder der Regierungschef der boomenden, bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt. Sondern inzwischen auch einer der wichtigsten Männer der Erde. Und kaum ein Premier war in Indien so umstritten wie der überzeugte Hindu-Nationalist. Wer ist nun der Mann, der gerade im Mai seine dritte Amtszeit antritt und seit zehn Jahren umkrempelt?

Denn der 73-Jährige hat mehrmals klargemacht, dass er Indien verwandeln will: nicht nur in eine Großmacht, was die Inder besonders stolz macht. Sondern die traditionell säkulare und multikulturelle Demokratie soll zum autoritären hinduistischen Staat werden.