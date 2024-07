Nach dem Schlaganfall verlor Sharon Stone ihr Vermögen

Ihr ist nichts geblieben. Die 66-jährige Schauspielerin Sharon Stone spricht über die körperlichen und finanziellen Folgen ihres Schlaganfalls.

Vor mehr als zwei Jahrzehnten erlebte die heute 66-jährige Schauspielerin Sharon Stone eine Zäsur in ihrem Leben, damals erlitt sie einen schweren Schlaganfall. Sie verlor Teile ihres Gehörs und Sehvermögens, musste am Gehirn operiert werden. Sieben Jahre habe es gedauert, bis sie sich erholt hatte, sagt Stone nun kürzlich dem Magazin „Hollywood Reporter“. Die verlorene Zeit blieb nicht ohne Folgen.

18 Millionen Dollar hatte sie aus ihren erfolgreichen Zeiten zurückgelegt. Als sie wieder in der Lage war, auf ihr Bankkonto zu schauen, sei alles weg gewesen. „Ich hatte kein Geld mehr.“ Sie habe damals neben ihrem Vermögen auch das Sorgerecht für ihre Kinder verloren und ihre Karriere, fasste Stone im Mai gegenüber der „Times“ zusammen. Sie sei nicht einfach wieder auferstanden, sondern habe auch 20 Jahre später noch nicht ihre Schauspielkarriere zurück, sagte sie einem Podcast der Zeitung.

Nach dem Hit-Thriller „Basic Instinct“ (1992) war Stone in Filmen wie „Catwoman“ (2004), „Alpha Dog - Tödliche Freundschaften“ (2006) und „The Disaster Artist“ (2017) zu sehen. Für ihre Rolle in dem Mafia-Film „Casino“ (1996) an der Seite von Robert de Niro wurde sie für einen Oscar nominiert, es war der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere. Die zweifach geschiedene Schauspielerin ist Mutter von drei Adoptivsöhnen. Mittlerweile ist sie als Malerin aktiv. Ihre Kunstwerke wurden heuer bereits in Berlin gezeigt.(sh)