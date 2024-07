Der wichtigste Leitindex S&P 500 hat in der Nacht auf Mittwoch mitteleuropäischer Zeit schon wieder einen Höchststand erreicht. Das mag zum Teil verwundern, zum Teil aber auch nicht. Doch wie lang kann das noch so weitergehen?

An der Börse sind die Bullen los. Seit Jänner dieses Jahres liegen global gesehen nicht nur fast alle Aktienmärkte im Plus, es gab vielfach auch neue Rekorde. Auch wenn die Allzeithochs mancher Indizes, wie des deutschen DAX oder des europäischen Euro Stoxx 50, schon einige Wochen zurückliegen, gibt es einen Index, der beinahe täglich neue Höchststände erreicht: der US-Leitindex S&P 500. In ihm sind die 500 größten Unternehmen der Vereinigten Staaten gelistet. Nicht nur hat der Index im bisherigen Jahresverlauf um rund 17 Prozent zugelegt, er konnte auch ganze 36 Mal ein neues Rekordhoch erklimmen, so auch im Laufe des Dienstags.

Warum steigen die Börsen so stark, insbesondere aber der S&P 500?