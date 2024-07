Als Messi Spaniens EM-Star Yamal gebadet hat

Schon als Baby hatte Lamine Yamal, Spaniens neueste Stürmerhoffnung, mit Fußballstars Kontakt. Von Lionel Messi wurde er gebadet. Im Netz erfreut man sich derzeit an einem Foto davon.

Lamine Yamal ist Spaniens Überflieger, und nun (mit nur 16 Jahren) jüngster Torschütze jemals bei einer EM. Am Dienstag hat er eines der beiden entscheidenden Tore gegen Frankreich geschossen – und Spanien schnurstracks ins Finale geschickt. Nur logisch, dass im Netz gequasselt wird. Man hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr über den Jüngling herauszufinden und ist dabei auf ein Relikt der Vergangenheit gestoßen: Ein 16 Jahre altes Foto von Baby Yamal, in ein Handtuch gewickelt – und im Arm von Lionel Messi.

Eine Fotomontage zweier Fußballstars? Wohl nicht. Geteilt hat das Bild Yamals Vater, Mounir Nasraoui, dazu schreibt er „Der Beginn zweier Legenden“. Seitdem hat es die Runde gemacht. Sechs Monate soll Spaniens Nachwuchshoffnung damals alt gewesen sein. Messi war 20 Jahre alt, hatte zu diesem Zeitpunkt seine erste WM-Teilnahme schon hinter sich. Es stammt aus einem Wohltätigkeitskalender der katalanischen Zeitung „Sport“, schreibt die „New York Times“, 2008 wurde es veröffentlicht.

Die Aufnahme soll schwieirg gewesen sein, so der Fotograf Joan Montfort erst kürzlich gegenüber „The Athletic“. Messi sei immer noch schüchtern, aber noch schüchterner sei er zu Beginn seiner Karriere gewesen. „Und da steht er nun mit einem winzigen Baby in einer Plastikwanne voller Wasser. Und mit seiner Mutter. Am Anfang gab es nicht viel Interaktion. Es war für alle schwierig. Aber nach und nach hat sich alles eingespielt, und am Ende ist es ein ziemlich gutes Foto geworden“, sagte Montfort.

Traum-Duo Messi und Yamal

Mehrere Spieler des FC Barcelona wurden damals zusammen mit Babys und Kindern fotografiert. Und freilich sind die meisten Fotos inzwischen in Vergessenheit geraten. Dass gerade der spätere achtmalige Gewinner des Ballon d‘Or, Messi, und der nun jüngste Torschütze der EM, Yamal, beim Shooting 2008 gepaart wurden, hat fast etwas Surreales – und ist wie geschaffen für einen Internethit.

„Das ist etwas Unglaubliches“, wird Fotograf Monfort von „The Athletic“ zitiert. „Damals konnte sich niemand vorstellen, dass dieses Kind einmal das sein würde, was es heute ist – und man konnte auch nicht wissen, dass Messi einmal das werden würde, was er geworden ist.“ Man könnte meinen jedenfalls Yamal ist das Talent quasi in die Wanne gelegt worden. (evdin)

