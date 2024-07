„Der Tourismus ist eine Sehnsuchtsbranche“

Der Tourismus wird oft mit dem Schlagwort „Fachkräftemangel“ in Verbindung gebracht, was den Eindruck erweckt, die Branche kämpfe ständig um qualifizierte Mitarbeiter. Doch diese Schlagzeilen spiegeln nicht die ganze Realität wider. Tatsächlich bietet die Tourismusbranche zahlreiche attraktive Möglichkeiten und vielfältige Karrierechancen, die weit über das hinausgehen, was allgemein wahrgenommen wird.

Warum Jobs im Gastgewerbe großes Zukunftspotenzial haben, erörterten Ulrike Rauch-Keschmann, seit 2018 Sektionsleiterin „Tourismus“ im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Manuel Resch, Geschäftsführer von Zell am See Kaprun-Tourismus, Gudrun Peter, Eigentümerin des renommierten „Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee“, und Walter Osztovics, Managing Partner bei Kovar and Partners, im Rahmen eines Expertentalks unter der Leitung von „Presse“-Redakteurin Esther Reiserer.

„Unsere Branche war immer einem Wandel unterzogen, da sich auch die Gesellschaft gewandelt hat. Dadurch haben sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter und der Gäste dramatisch verändert und sind immer weiter gestiegen“, skizziert Gudrun Peter die aktuelle Situation. „Unternehmer müssen auf beides achten, denn die Mitarbeiter sind neben dem Wissen über die Gäste das größte Kapital, über das wir verfügen.“ Dienstnehmern stehen Annehmlichkeiten offen, die auch Gäste genießen, es locken Vergünstigungen beispielsweise beim Einkaufen und Feiern. Zudem werden Kost und Logis bereitgestellt.

Leichte Entspannung am Arbeitsmarkt

„Jeder kämpft mit dem Fachkräftemangel“, bestätigt Manuel Resch. „Wir tun unser Bestes, um den Betrieben zu erleichtern, sich perfekt bei der Mitarbeitergewinnung zu positionieren.“ Dazu wurde sogar eine Jobbörse eingerichtet. Der Mangel an Fachkräften im Tourismus hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas entspannt, die Zahl der offenen Stellen ist um 16 Prozent gesunken. Einen Grund zur Entwarnung sieht Ulrike Rauch-Keschmann jedoch nicht: „In der jetzigen Situation kann sich niemand zurücklehnen. Der Rückgang bei den offenen Stellen zeigt, dass wir wieder mehr Menschen für den Tourismus begeistern können. Aber wir haben einen deutlich höheren Bedarf an Arbeitskräften in diesem Segment. Das ist auf die generelle Dienstleistungsintensität zurückzuführen. In der Top-Hotellerie geht es um die persönliche Begegnung und Betreuung des Gastes, die nicht an Maschinen oder KI ausgelagert werden kann.“

Im Studio der „Presse“ (v. l. n. r.): Gudrun Peter (Im Weissen Rössl am Wolfgangsee), Walter Osztovics (Kovar und Partners), Ulrike Rauch-Keschmann (BMAW), Manuel Resch (Zell am See-Kaprun Tourismus) und Esther Reiserer („Die Presse“) Roland RUDOLPH

Um die Attraktivität von Jobs im Tourismus zu erhöhen, müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, dazu zählen die Senkung der Lohnnebenkosten, steuerliche Aspekte für Unternehmer und Arbeitszeitregelungen auf nationaler Ebene.

Hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Das Imageproblem des Gastgewerbes sei ein medial hochgespieltes Thema, denn laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer sind bis zu 93 Prozent der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden oder sehr zufrieden. Daher verfügen Jobs im Tourismus über großes Zukunftspotenzial. „Der Tourismus ist nach wie vor eine Wachstumsbranche, die sich trotz aller derzeitigen geopolitischen Krisen fortsetzen wird. In Teilen der Welt, wie Asien, entstehen jetzt erst Reisebewegungen“, prognostiziert Rauch-Keschmann. „Deshalb wird der Tourismus immer Arbeitskräfte benötigen und in Zukunft mehr Management und verantwortungsvolles Agieren fordern.“

Gudrun Peter betont, dass die Arbeit im Gastgewerbe kein Job wie jeder andere sei. „Es ist eine Sehnsuchtsbranche, da der Tourismus die Sehnsüchte der Menschen im Urlaub erfüllt. Gerade in einer Welt, die immer digitaler und künstlicher wird, wird das echte Erlebnis immer wichtiger. Dafür braucht es Menschen.“

