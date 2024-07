Wer eine Geschäftsreise macht, kann eine Geschichte erzählen

Hirt on Management

Kolumne "Hirt on Management": Folge 230. Tipps und Tricks damit ihr Geschäftsflug nicht zum Horrortrip wird.

Ihr Kolumnist fliegt seit vielen Jahren fast wöchentlich und hat dabei viele Lektionen, manche recht mühsam, gelernt. Damit Sie sich einige Schmerzen ersparen, habe ich hier alles Wichtige für Ihren nächsten Geschäftsflug zusammen gefasst.

Nur Handgepäck

Packen Sie das absolute Minimum und kaufen Sie sich den leichtesten Carry-on-Trolley, den es gibt.

Kaufen Sie ein Qualitätsprodukt, dass Sie nicht nur hinter sich her ziehen, sondern auch neben sich, gerade auf allen vier Rädern, schieben können.

Meiden Sie Aufgabegepäck wie die Pest. Es gibt nichts Mühsameres, als bei einer kurzen Geschäftsreise, seinem Gepäck hinterher zu hasten oder die Hälfte des Aufenthalts mit dem Nachkaufen von Dingen zu verschwenden.

Wiegen Sie ihre Aufgabegepäck bereits zu Hause, damit Sie dann am Flughafen keine unangenehmen Überraschungen erleben, weil Sie das zulässige Gewicht überschreiten und ihnen vielleicht das Gepäck zwanghaft abgenommen und aufgegeben wird.

Alle wichtigen Artikel doppelt

Investieren Sie einmal in ein komplett doppeltes Set aller Ihrer Toilettenartikel, die Sie, bereits in entsprechenden Behältern, in Ihrem Trolley lagern.

Damit werden Sie nie wieder etwas Wichtiges vergessen und Ihre Zeit mit Nachkäufen verschwenden.

Alle Problemartikel vorher rausnehmen

Nehmen Sie nicht, z.B. als Jäger:in oder Schütz:in an einem Regentag spontan Ihre Regenjacke vom Kleiderhaken und mit zum Flughafen.

Schon eine einzelne leere Patronenhülse in einer der Taschen der Jacke oder ein Pfefferspray kann Sie in ungeahnte Schwierigkeiten bringen.

Räumen Sie wirklich alle Taschenmesser oder ähnliche Dinge aus ihrem Aktenkoffer raus, die sie vielleicht täglich bei sich tragen.

Es gibt nicht viel Mühsameres, als mit einem:r Flughafen-Sicherheitskontrollor:in darüber zu diskutieren, ob die Klinge ihres Taschenmessers 6 cm oder 6,3 cm lang ist… Das ist der große Moment, auf den die gewartet haben, um ihre Macht zu genießen!

Schlüsselkleidung in Reserve

Auch wenn ich am selben Tag zurück reise, also nur einen Tag vor Ort bin, nehme ich immer ein Reservehemd, Reservewäsche und Reservestrümpfe mit.

Wenn Sie mal versucht haben in Süd-Portugal knapp vor einer wichtigen Konferenz und Vertriebsgelegenheit, schwarze Strümpfe in Größe 46 zu finden, werden Sie auch so denken.

Schlüsselausrüstung immer dabei

Ein kleiner Regenschirm; ein dünner Pullover (ideal ist Kaschmir, nimmt nicht viel Platz, kann man auch an einem lauen Sommerabend tragen); ein Poloshirt (z.B. in schwarz, wenn man schnell auf Casual umsteigen möchte, oder für die entspannte Rückreise nach dem erledigten Geschäftstermin); ein dünner, zusammenlegbarer Regenmantel.

Eine gute Anzugstasche

Kaufen Sie sich eine leichte, aber belastbare, Anzugstasche, damit Ihr Sakko oder Ihre Jacke nicht zerknittert ankommen, weil ein netter Passagier seinen Trolley drauf gelegt hat.

Tragen Sie nur Anzüge oder Kostüme aus hochwertigen Stoffen, denn die knittern nicht so leicht.

Technik beachten

Denken Sie an Ladegeräte, Steckeradapter und Battery Packs für Computer, Handy und eventuelle Tablets.

Großbritannien hat z.B. ein anderes Steckerssystem als wir (überrascht Sie das?). Dafür gibt es Adapter, aber wenn man die nicht hat, dann wird es mühsam.

Laden Sie alle Geräte auf, bevor Sie abreisen.

Papier hat Vorteile

Haben Sie ausgedruckte Exemplare Ihrer wichtigsten Reisedokumente dabei, wie z.B. ihre Flugbuchung, Bordkarten, Hotelreservierung und Mietwagenreservierung.

Kann sehr wichtig werden, insbesondere wenn sie den Rat zu den Ladegeräten und dem Batterie Pack weiter oben nicht beachtet haben oder wenn Ihr Handy plötzlich den Geist aufgibt, gestohlen wird oder verloren geht.

Denken Sie an den Notfall

Geben Sie Ihrer Familie oder Freunden alle Informationen bezüglich Ihres Reiseweges, Fluglinie, Hotels, Meetings u.s.w., damit diese wissen, wo Sie sind, und Sie auch im Notfall erreichbar sind.

Melden Sie sich bei Ihren Lieben mindestens zweimal täglich, mit einem Update wo Sie sind und wie es Ihnen geht.

Haben Sie einen zweiten, offiziellen Ausweis, intelligent versteckt, dabei, damit, falls Ihr Pass abhanden kommt, Sie sich bei der Botschaft/Konsulat ausweisen können und schnell einen Notpass erhalten.

Noch ein kleiner Tipp aus der Praxis: Machen Sie ein Foto Ihres geparkten Autos im Parkhaus und schicken Sie dieses an Ihren Partner oder ihre Partnerin mit den Zusatzinformationen zur Parkhausnummer, Stockwerk und Platz.

Erstens, kann man dann Ihr Auto besser finden, falls Ihnen etwas zustößt oder sonst irgendein Problem entsteht und zweitens, finden Sie es auch selber besser wieder, denn jetzt haben Sie die Infos auf Ihrem Handy gespeichert…

Packen Sie intelligent

Denken Sie im Voraus an die Flughafenkontrollen. Packen Sie insbesondere Ihre Flüssigkeiten und Ihre elektronischen Geräte so, dass Sie diese schnell und unkompliziert erreichen.

Buchen Sie Direktflüge

Wenn Sie sich ein paar 100 € sparen, aber dafür ihre Reisezeit verdreifachen und davon mehr als die Hälfte auf einem überfüllten Flughafen verschwenden, dann haben Sie sich keinen Gefallen getan.

Außerdem: Je mehr Anschlussflüge Sie haben, umso mehr Anschlussflüge können Sie versäumen.

Gesundes Essen

Auf den meisten Flughäfen gibt es nur ungesundes Zeug zu kaufen oder das gesunde Zeug wird zu unverschämten Preisen verkauft.

Managen Sie Ihr Wohlbefinden, Ihre Gesundheit und Ihre Brieftasche, indem Sie sich Ihre eigenen Snacks und Ihr eigenes Essen mitnehmen.

Der beste Sitzplatz

Ich sitze immer am Fenster, das hat den großen Vorteil, dass ich mich mit dem Kopf auf der Seite besser anlehnen kann und damit das Schlafen leichter fällt.

Außerdem wird man am Fensterplatz am wenigsten gestört. Notfalls stört man vielleicht andere, wenn man mal kurz raus muss, aber man wird eigentlich sonst selber in Ruhe gelassen.

Die optimale Schlafausrüstung

Ich habe in meinem Handgepäck immer eine kleine Tasche mit meiner optimalen Schlafausrüstung dabei: Noise-Cancelling-Kopfhörer (macht auf langen Flügen wirklich einen großen Unterschied, weil die unangenehmen Flugzeuggeräusche weg sind), aufblasbare Nackenstütze, Schlafmaske aus Seide.

Membership has its privileges

Ich buche idealerweise immer bei einer Fluglinie, die einem der großen Meilen-Programme angehört, bei denen ich dabei bin, damit ich auch alle Vorteile, wie z.B. Bonusmeilen und Loungezugänge, erhalte.

