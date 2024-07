Wer weiß, was ein Schliafhansl ist?

Der warme Hansl und der Streithansl haben übrigens nichts miteinander zu tun.

Gern wird ein Name als Überbegriff verwendet. Spricht man etwa, meist etwas abwertend, von einem namentlich nicht relevanten Menschen, bezeichnet man ihn etwa als einen Hansl. Wie kommt der Hans dazu? Nun, das hängt wohl damit zusammen, dass der Name einst besonders stark verbreitet war und so zum Gattungsnamen wurde, etwa auch als Hans Dampf in allen Gassen, als Hanswurst oder als Streithansl.

Ist allerdings vom Schliafhansl die Rede, handelt es sich um keinen Menschen. Gemeint ist damit die Mäusegerste, Botaniker sagen Hordeum murinum zu ihr. Die Ähre dieser Pflanzenart hat auf den Grannen kleine Widerhäkchen, die sich etwa im Fell von Hunden verfangen und danach unter anderem in die Ohren eindringen können. Bei Menschen entwickelte sich mit ihnen ein Spiel, dass man sie nämlich jemandem in die Kleidung steckt. Durch die Widerhaken kann die Ähre bei jeder Körperbewegung nur in eine Richtung wandern – und kommt irgendwann an einer anderen Stelle wieder heraus.

Diese Bewegung brachte der Ähre den Namen Schliafhansl ein – abgeleitet vom Verb schliefen, was so viel wie gleiten, kriechen oder schlüpfen bedeutet. Und aus dem bekannten Hansl, der dann eben durch die Kleidung schlieft.

Wenn Sie beim warmen Hansl auch an die Kurzform von Johannes denken, sind Sie aber auf der falschen Spur. Der warme Hansl, ein schal gewordener Rest im Bierglas, hat nämlich eine andere Wurzel. Ursprünglich stand dahinter der Hantsl, der sich auf den Heinzelmann bezieht, ein koboldartiges Wesen, das auf dem Boden des Bierfasses sitzen soll. Von ihm bekam der abgestandene Bierrest seinen Namen.

Als Hansldippler wiederum wurde ein herabgekommener Trunkenbold bezeichnet, der die Reste aus Gläsern oder Fässern trinkt. Möglich, dass da auch der eine oder andere Hans dabei war. Allein, Geschichten vom Hansl, dem Hansldippler sind keine überliefert.

