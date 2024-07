Ungarns Regierung bemüht sich um Schadensbegrenzung

Die ungarische Regierung wehrt sich gegen den Eindruck, dass sie innerhalb der EU dezent boykottiert wird.

Brüssel. Ungarns Europaminister, János Bóka, bemühte sich am Mittwoch um die Begrenzung des Schadens, den die unangekündigten Reisen von Ministerpräsident Viktor Orbán nach Moskau und Peking gleich zu Beginn des ungarischen Ratsvorsitzes verursacht hatten. „Ich bin mir keiner amtlichen Initiative in irgendeiner EU-Institution bewusst, deren Ziel es wäre, die ungarischen Ratspräsidentschaft vorzeitig zu beenden“, sagte Bóka in Brüssel bei seiner ersten Pressekonferenz seit Beginn besagten Vorsitzes am 1. Juli.