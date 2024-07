Wenn die Nationalbank Geld hergibt

Die Oesterreichische Nationalbank schreibt die Finanzierung für die heimische Wirtschaftsforschung neu aus. 2022 hatte das für Ärger gesorgt.

Wien. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sorgt gerade personalpolitisch für Aufregung – aufgrund des koalitionären Streits ist ja immer noch nicht klar, ob das vierköpfige OeNB-Direktorium noch vor der Nationalratswahl fixiert werden kann. Doch die Notenbank verursacht auch abseits dieses innenpolitischen Hickhacks Nervosität. Und zwar bei den heimischen Wirtschaftsforschungsinstituten. Denn wie in einer OeNB-Aussendung am Mittwoch bekannt gegeben wurde, werden die Subventionen an die Institute nun neu ausgeschrieben. Es geht um deren Finanzierung für die Jahre 2025 bis 2027.