Sisters-Festival: „Von Frauen, mit Frauen, für alle“

Musik. Mit ihrem Sisters Festival in der Wiener Arena will Organisatorin Karin Tonsern Frauen in der Musikindustrie eine Bühne bieten.

Eine Musikveranstaltung und nur Männer stehen auf der Bühne: Das kann schon mal vorkommen. Wenn dann auch noch das Veranstaltungsteam rein männlich ist, fragt man sich: Weshalb wurde keine einzige Frau engagiert?

Veranstalterin Karin Tonsern hört oft die Begründung, dass es zu wenig weibliche Personen in der Musikindustrie gebe. Um Frauen in der Musik sichtbar zu machen, beschloss sie: „Wir machen jetzt einfach unser eigenes Festival!”