Jobs im Tourismus haben Zukunft

Fakten. Trotz Negativ-Image ist die Zufriedenheit im Gastgewerbe groß.

Im Allgemeinen sind Jobs in der Gastronomie und Hotellerie mit negativen Vorurteilen besetzt. Ausbeuterei, unbezahlte Überstunden, Wochenenddienste und ein rüder Umgangston – medial kursieren immer wieder Horror-Geschichten, die Tourismusjobs in ein schlechtes Licht stellen. Das untermauern Beschwerden bei der Arbeiterkammer. Allerdings ergab eine Umfrage der Wirtschaftskammer, dass bis zu 93 Prozent der Mitarbeitenden mit ihrem Arbeitsplatz zufrieden oder sehr zufrieden sind. Deshalb ortet Ulrike Rauch-Keschmann, Leiterin der Sektion Tourismus im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Effekthascherei durch negative Berichterstattung: „Einzelne Fälle werden medial breitgetreten. Bad News are Good News, positive Geschichten werden nicht erzählt.“ Diese positiven Erfahrungen müssten mehr in den Vordergrund gestellt werden.

Ähnlich sehen das die „Rösslwirtin“ Gudrun Peter, deren legendäres Hotel von der Berliner Universität als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde, und auch der Zell am See-Kaprun Tourismus trägt ein ähnliches Gütesiegel. Peter verweist auf die Tradition, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden Kost und Logis unentgeltlich zur Verfügung stellen. Doch es sind längst nicht mehr Massenquartiere oder die Kemenate unter dem Dach, die während der Saison als Unterkunft dient. „Wir stellen Wohnungen zur Verfügung, die bis zu 120 m2 groß sind“, so Peter. „Vor allem am Land benötigt der Mitarbeiter nicht sehr viel Geld, da die Miete und das Essen vom Arbeitgeber bereits bezahlt sind.“ Manuel Resch, Geschäftsführer Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH, kann ebenfalls nur von Arbeitnehmern berichten, die sich wohlfühlen: „Die Zufriedenheit bei Mitarbeitenden ist sehr groß.“

Späteinsteiger willkommen

Die Lage am Arbeitsmarkt hätte sich ein wenig entspannt, weiß Gudrun Peter aus der Praxis, und es ist leichter geworden, junge ambitionierte oder heimische erfahrene Arbeitskräfte zu finden. „Vor Corona war es schwieriger. Wir konnten im vergangenen Jahr nach vielen, vielen Jahren wieder vier einheimische Lehrlinge einstellen, was uns sehr gefreut hat“, erzählt die Hotelbetreiberin aus der Praxis. „Der Mix aus Fachkräften und auch aus Quereinsteigern macht es aus, denn unsere Branche ist bunt, da braucht es beides.“ Walter Osztovics, Managing Partner Kovar and Partners, unterstreicht, dass sich Recruiting sich nicht nur an junge Menschen richtet, sondern auch an Späteinsteiger. „Wenn wir von Talenten sprechen, ist jede Altersschicht gemeint“, unterstreicht Resch. „Wir merken, dass das Interesse, im Tourismus zu arbeiten, wieder gestiegen ist und haben seit einigen Jahren wieder viele junge Menschen an Bord.“

Vielfältige Karrierechancen

Jobs im Tourismus verfügen auf jeden Fall über eine Menge an Zukunftspotenzial, darin sind sich alle Experten einig. „Der Tourismus ist nach wie vor eine Wachstumsbranche, was sich trotz aller derzeitigen geopolitischen Krisen fortsetzen wird. In manchen Teilen der Welt, wie Asien, entstehen jetzt erst Reisebewegungen“, prognostiziert Rauch-Keschmann. „Deshalb wird der Tourismus immer Arbeitskräfte und in Zukunft mehr Management und verantwortliches Agieren brauchen.“

Auch Manuel Resch erkennt „eine wachsende Branche mit einem Riesenportfolio“ und es gäbe immer wieder neue Geschäftsfelder im Tourismus: „Es ist eine internationale Branche und man kann auf der ganzen Welt arbeiten. Das macht es umso spannender.“ Auch Osztovics erkennt das Zukunftspotenzial. „Dadurch, dass der Tourismus so vielfältig ist, bietet er verschiedenste Karriereverläufe“, ist der Berater überzeugt. „Ich kann als Lehrling in einem Hotel anfangen und ende vielleicht als Regionalmanager. Es gibt eine Vielfalt an Qualifikationen, die gefragt sind.“

Im Gastgewerbe zu arbeiten sei allerdings kein Job wie jeder andere, ist Gudrun Peter überzeugt und zeichnet ein romantisch-emotionales Bild: „Es ist eine Sehnsuchtsbranche, da der Tourismus Sehnsüchte der Menschen im Urlaub erfüllt. Gerade in einer Welt, die immer digitaler und künstlicher wird, wird das echte Erlebnis immer wichtiger. Da braucht es auch die Menschen dazu.“