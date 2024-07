Nachhaltiger Tourismus? Lippenbekenntnisse in Kroatien

Alljährlich verkünden Kroatiens Fremdenverkehrsstrategen die Notwendigkeit eines nachhaltigen Tourismus. Doch bei der Umsetzung hapert es, spätestens zur Hochsaison.

Split. Vor der Urlaubsflucht auf die Insel steht auch im kroatischen Split der Stau. Stoßstange an Stoßstange rollt eine endlos lange Kolonne von Vehikeln im Schritttempo in Richtung Hafen. Allein an diesem Wochenende seien im Hafen 66.000 Reisende und am Flughafen von Split weitere 50.000 Touristen abgefertigt worden, berichtet freudig das Portal der Zeitung „Slobodna Dalmacija“ – und prognostiziert neue Rekordzahlen für die beginnende Hochsaison: „Es ist auf jedem Schritt zu fühlen, dass Sommer ist.“