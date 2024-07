Mehr Zeit auf der Uni und weniger in der Arbeit, das soll eine Grundsicherung bringen.

Die Universitätskonferenz fordert eine Grundsicherung für Studenten. Denn diese arbeiten zu viel.

Es ist quasi ein monatliches Grundeinkommen für Studierende und dafür sollen sie nichts anderes tun als das: studieren. So in etwa stellt sich die Universitätskonferenz ein Grundeinkommen für Studenten vor, das sie auch unlängst forderte. Der Hintergrund: Österreichs Studenten arbeiten viel mehr als andere in Europa und verbringen auch weniger Zeit auf der Uni. Allerdings ist dadurch auch die Wahrscheinlichkeit höher, das Studium abzubrechen.

Wie diese Idee im Detail aussieht und woran sie haken könnte, darüber spricht Elisabeth Hofer in dieser Folge.

Gast: Elisabth Hofer, „Die Presse“

Host: Eva Winroither

Credits: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

