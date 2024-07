„To the Moon“ & Co: Die Renaissance der Romantic Comedy

Sie lieben und bekriegen sich: Scarlett Johansson und Channing Tatum in der Romantic Comedy „To the Moon“, die ab 12. Juli im Kino läuft.

„Pretty Woman“, „Notting Hill“? Das war einmal. Lang schien es, als hätte Hollywood romantische Komödien aus dem Kino verbannt. Nun feiern sie ein Comeback – doch passt das Genre überhaupt in die heutige Zeit?

Die Regisseurin will kein Happy End für ihren Liebesfilm. Zu kitschig, sagt sie. Zu kitschig? Das kann ihr Ex- und Bald-Wieder-Geliebter so nicht stehen lassen. Ihr Lieblingsfilm ist doch „Notting Hill“! Und jedes Jahr zu Weihnachten sieht sie sich „Tatsächlich … Liebe“ an! Was hat sie jetzt auf einmal gegen Kitsch?