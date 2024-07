Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine habe bereits begonnen

Nach rund einjähriger Verzögerung haben die NATO-Partner nach US-Angaben mit der Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine gestartet.

„Während wir hier miteinander sprechen, läuft die Verlegung von F-16-Flugzeugen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch bei einem Sicherheitsforum am Rande des NATO-Gipfels in Washington. Eine Koalition um die Niederlande und Dänemark hatte Kiew die Kampfjets bereits im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, die Lieferung verzögerte sich aber immer weiter. Wie viele Maschinen nun unterwegs sind, sagte Blinken nicht. Die neue niederländische Regierung hatte Kiew am Wochenende eine „unverzügliche“ Lieferung versprochen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte im Mai in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, die Ukraine benötige rund 130 F-16-Jets, um ein Kräftegleichgewicht mit der russischen Luftwaffe zu schaffen. Die westlichen Verbündeten haben der Ukraine bisher weniger als hundert Kampfflugzeuge zugesagt. (APA)