Media Forward Fund: „Geld muss Flagge zeigen“

Ex-„Standard“-Chefredakteur Martin Kotynek stellt in Berlin sein neues Projekt vor: Ein Fonds, der Lücken im Journalismus schließen soll.

Ein herausgeputzter Ziegelsteinbau an der Hermannstraße im Berliner Problembezirk Neukölln. Draußen flitzen die Autos vorbei, im Park um die Ecke suchen Obdachlose nach Pfandflaschen und Drogensüchtige einen Dealer. Drinnen viel Glas, viel Sichtbeton, viel Holz.

Es ist kein Zufall, dass es Martin Kotynek in diese Ecke verschlagen hat. Allein das Haus soll ein Statement sein: Wir wollen etwas anders machen. Einen neuen Journalismus, der seinen Blick auf das Lokale legt, der sich in Gegenden aufhält und für Menschen schreibt, die nicht allzu viele Fürsprecher haben. „Underserved communities“ heißt das dann in der Broschüre. Da ist Neukölln mit seiner Mischung aus Zugezogenen und Armut, Feiernden und Drogenszene kein schlechter Platz, sich zu verorten.