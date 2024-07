Warum das nordkoreanische Regime Wien so liebt

Nordkorea hat über Jahrzehnte in Österreich starke geheimdienstliche Präsenz aufgebaut. Spionageexperte Riegler erklärt, wie das möglich war.

Wien. Agenten der stalinistischen Diktatur in Nordkorea fühlen sich schon lange wohl in Wien: „Nordkorea hat in Österreich eine starke geheimdienstliche Präsenz aufgebaut. Die Geheimdienste sind eine zentrale Säule des nordkoreanischen Regimes. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist es, Bauteile und Wissen für nukleare Aufrüstung zu beschaffen“, erklärt Thomas Riegler, Historiker und Spionageexperte, der „Presse“.

Grund ist weniger die hohe Lebensqualität, als der strategisch günstige Standort: „Wien hat eine hohe Dichte an internationalen Organisationen, eine ideale geografische Lage und der Finanzplatz bietet viele Möglichkeiten.“