In einem Gastkommentar der New York Times betont US-Schauspieler Georg Clooney persönliches Wohlwollen gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Von einer weiteren Amtszeit rät er ihm jedoch dringend ab.

Er sei bereits seit ganzes Leben lang ein überzeugter Demokrat. Einer, der stolz ist darauf ist, wofür die Partei steht und welche Werte darin vertreten sind. Hollywood-Star Georg Clooney habe die bisherigen Amtspräsidenten stets unterstützt, Barack Obama 2012, ebenso wie Hilary Clinton vor acht Jahren. Nur einem, dem amtierenden Präsidenten, könne er seine Unterstützung nicht mit Vertrauen und Zuversicht aussprechen. So beginnt Georg Clooney seinen Appell in der New York Times am Mittwoch.

Deshalb zieht der US-Schauspieler, der in den letzten Monat eine Spendenaktion für Biden veranstaltete, seine Unterstützung zurück. In seiner Stellungnahme schrieb Clooney: „Es ist niederschmetternd zu sagen, aber der Joe Biden, mit dem ich vor drei Wochen bei der Spendenaktion war, war nicht der Joe Biden von 2010. Er war nicht einmal der Joe Biden von 2020. Er war derselbe Mann, den wir alle an der Debatte bezeugten“, schrieb Clooney. „Mit diesem Präsidenten werden wir im November nicht gewinnen. Außerdem werden wir das Parlament nicht gewinnen und den Senat verlieren. “

Kandidat der Demokraten

Seit fast zwei Wochen versucht der 81-jährige Biden seine Unterstützer davon zu überzeugen, dass er im Stande ist, den Wahlkampf zu führen – und Amerika zu regieren. Der Präsident wiederholte oft, dass er der Kandidat der Demokraten sein wird und seinen Kontrahenten, Donald Trump, schlagen kann. Die Demokraten im Kongress sind nach wie vor tief gespalten, ob sie sich hinter Biden stellen oder ihn wegen anhaltender Fragen über seine Gesundheit und seinen Scharfsinn zum Rücktritt drängen sollen. Einige haben Bedenken geäußert, dass Biden die Partei im November das Weiße Haus und beide Häuser des Kongresses kosten könnte. (red/ere/reuters)