Annalena Baerbock sieht von erneuter Kanzlerkandidatur ab

Annalena Baerbock will sich „auf ihr Amt als Außenministerin konzentrieren“ – und die zahlreichen geopolitischen Krisen.

Statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, wolle die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock angesichts der internationalen Krisen ihre Kraft voll ihrer aktuellen Aufgabe widmen, erklärte die Grünen-Politikerin in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN am Rande des Nato-Gipfels in Washington.

Die 43-Jährige wolle dennoch „alles im Wahlkampf tun, um meine Partei zu unterstützen, wie ich es das letzte Mal auch getan habe.“ Medienberichten zufolge liege die Wahl zwischen Baerbock und Vizekanzler sowie Wirtschaftsminister Robert Habeck auf der Hand. Einer von beiden soll die Grünen in den nächsten Bundestagswahlkampf führen. Ihre eigenen Angabe zufolge, wird es wohl nicht zu einem Machtkampf kommen. (red/ere)