Besser wurde im Ranking nur Transavia France bewertet. Betrachtet man die Verspätungen alleine, landet die doch recht stark streikgeplagte Austrian Airlines nur im Mittelfeld. Das Urteil für Mutterkonzern Lufthansa fällt deutlich schlechter aus.

Die AUA hat im europäischen Vergleich wenige stornierte Flüge und durchschnittlich viele, die mehr als eine Viertelstunde verspätet sind. Das geht aus einem neuen Ranking des Fluggastrechte-Portals Flightright hervor. In der Gesamtbewertung ist Austrian zweiter, hat 3,25 Sterne. Besser wurde nur Transavia France mit 3,49 Sternen bewertet. Die Giganten British Airways und die AUA-Mutter Lufthansa haben hingegen erheblichen Nachholbedarf bei Servicequalität und Zuverlässigkeit.

British Airways erhielt mit 2,09 Sternen die schlechteste Gesamtbewertung, dahinter folgte die Lufthansa mit 2,10 Sternen. Auch Aer Lingus, KLM und Air Dolomiti sind bei den schlechtesten Gesellschaften von 20 bewerteten zu finden. In den Kategorien wurden zwischen einem und fünf Sterne vergeben - fünf als Bestnote.

Bei der Zuverlässigkeit wertete Flightright die Verspätungs- und Stornierungszahlen aus. Am wenigsten Ausfälle gab es demnach in den vergangenen zwölf Monaten bei Ryanair (0,57 Prozent), gefolgt von den weiteren Billigairlines Wizz (1 Prozent), Aer Lingus (1,19 Prozent) und der AUA (1,27 Prozent). Am anderen Ende der Skala: SAS (4,1 Prozent), BA City Flyer (3,8 Prozent) und Eurowings (3,78 Prozent).

Von Streiks geprägt

Bei den Verspätungen ist die im Frühjahr doch recht stark streikgeplagte AUA exakt in der Mitte gelandet - zehnter von den zwanzig untersuchten Airlines mit 22,12 Prozent. Bei British Airways muss man oft mehr Zeit einplanen: 43,1 Prozent aller Flüge waren zuletzt um mehr als 15 Minuten zu spät. Dahinter folgen Air France mit knapp 37 Prozent.

Beim Zahlungsverhalten ging es darum, wie schnell die einzelnen Fluggesellschaften fällige Entschädigungen aufgrund von Flugverspätungen und -stornierungen zahlen. Die Kundenzufriedenheit wurde mit einer Umfrage gemessen. Diese war durchweg gering - keine der Airlines erreichte drei oder mehr Sterne. (APA)