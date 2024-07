Kane schießt sich zum alleinigen Rekordtorschützen in K.o.-Spielen

Englands Fußball-Kapitän ist seit gestern Abend der erfolgreichste Torschütze in K.o.-Spielen bei Fußball-Europameisterschaften.

Englands Fußball-Teamkapitän Harry Kane ist mit seinem Treffer im Halbfinale gegen die Niederlande zum alleinigen Rekordtorjäger in K.o.-Spielen der EM-Geschichte avanciert. Der 30-jährige Bayern-München-Star traf am Mittwoch in Dortmund per Foulelfmeter in der 18. Minute zum 1:1 und überflügelte mit seinem sechsten Treffer den Franzosen Antoine Griezmann, der fünf Tore in K.o.-Spielen erzielt hat. Kane hatte den Strafstoß selbst herausgeholt.

Mehr lesen England zieht nach 2:1-Sieg gegen die Niederlande ins Finale ein

Für Kane, der bei dieser EM für seine schwachen Leistungen kritisiert wurde, war es das dritte Tor in diesem Turnier. Zuvor hatte er im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark (zum 1:0) sowie im Achtelfinale gegen die Slowakei (zum 2:1) getroffen. In den beiden vergangenen Spielen wurde Kane allerdings auch ausgewechselt.

In der ewigen EM-Torschützenliste verbesserte sich Kane auf den geteilten dritten Rang. Mit nun sieben Treffern zog er mit Spaniens Kapitän Alvaro Morata, Landsmann Alan Shearer sowie Griezmann gleich. Besser in dieser Statistik sind nur der Portugiese Cristiano Ronaldo (14) sowie Frankreichs Michel Platini (9). (APA/dpa)