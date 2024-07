Auch in Deutschland wüteten Unwetter, wie hier in Rastatt in Baden-Württemberg.

Auch in Deutschland wüteten Unwetter, wie hier in Rastatt in Baden-Württemberg. Imago / Henry Mungenast / Einsatzreport2

Mehrere Autos wurden von Bäumen getroffen, auch der Bahnverkehr war dadurch blockiert. 3300 Einsatzkräfte mussten ausrücken. In Tirol machten Muren und Überflutungen zu schaffen.

Starke Regenfälle, Sturm und Hagel haben am Mittwoch in Teilen Österreichs Straßen überflutet und Keller volllaufen lassen. In Tirol kam es aufgrund des Starkregens zu Murenabgängen. In Oberösterreich mussten mehr als 3000 Einsatzkräfte ausrücken, 3000 Hektar Agrarfläche wurde zerstört.

Im Bezirk Landeck gingen auf der B 197 (Arlbergstraße) im Bereich der Marienwasengallerie und auf der L11 (Piller Landesstraße) im Bereich der Schlachthofkurve Muren ab, wie die Tiroler Polizei am Donnerstag mitteilte. Die B197 musste die Einsatzkräften von 22:30 Uhr bis 00:46 Uhr für den Verkehr komplett und bis 02:00 Uhr einseitig sperren. Die L11 war gegen 23:00 Uhr im Zuge der Aufräumarbeiten für die Dauer von ca. 1,5 Stunden beidseitig gesperrt.

Viele Bäume umgestürzt

Das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich verzeichnete innerhalb weniger Stunden über 320 Einsätze von 220 Feuerwehren mit rund 3300 Einsatzkräften, wie der „ORF“ berichtete. Am stärksten betroffen waren die Bezirke Braunau, Ried und Rohrbach. Im Bezirk Ried im Innkreis seien mehrere Autos von umgestürzten Bäumen getroffen worden. Der Zugsverkehr wurde vorübergehend lahmgelegt. In Aurolzmünster etwa musste ein Baum entfernt werden, der auf die Schienen gestürzt war. In Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) fiel ein Baum auf ein Haus.

In Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) meldeten Augenzeugen zwei bis drei Zentimeter große Hagelkörner. Auch die Stromversorgung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 20 Uhr waren kurzzeitig 16.000 Haushalte ohne Strom, bei circa 150 (vor allem im Bezirk Grieskirchen) dauerte es die ganze Nacht.

Die Österreichische Hagelversicherung meldete am Donnerstag, dass Agrarflächen im Inn- und Hausruckviertel auf 3000 Hektar zerstört wurden. „Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung gehen wir in Oberösterreich von einem Schaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,4 Millionen Euro aus“, so der zuständige Landesdirektor Wolfgang Winkler. Betroffene Kulturen seien Getreide, Mais, Sojabohne, Zuckerrübe, Raps und Grünland. (APA/red.)