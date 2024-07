US-Fußball-Nationaltrainer Berhalter gefeuert

Nach der Enttäuschung bei der Copa América zieht der US-Fußballverband Verband Konsequenzen: Zwei Jahre vor der Heim-WM wird Trainer Gregg Berhalter entlassen.

Nach dem frühzeitigen Ausscheiden bei der Copa América im eigenen Land ist Gregg Berhalter als Trainer der US-Fußball-Nationalmannschaft entlassen worden. Das gab der US-Fußballverband am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Zwei Jahre vor der Heim-Weltmeisterschaft hatte das US-Team enttäuscht und war Anfang Juli nach zwei Niederlagen in drei Spielen in der Gruppenphase noch vor der K.o.-Runde ausgeschieden.

Der 50-jährige Berhalter und die Mannschaft waren in US-Medien nach dem Aus hart kritisiert worden. Ein Nachfolger, der das Team mit Blick auf die WM 2026 führen solle, werde nun gesucht, teilte der Verband weiter mit. Die WM 2026 richten die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada aus.

Berhalter war seit 2018 für 74 Spiele Trainer des US-Teams - sein Team siegte 44 Male. Unter seiner Leitung gewann die Mannschaft 2021 auch den Gold Cup.

Die Copa America läuft noch. Alle Spiele werden in den USA ausgetragen. Das Endspiel steigt am Sonntag zwischen Argentinien und Kolumbien. (APA/dpa)