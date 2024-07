Israels Armee beendet Einsatz in Gaza-City

Tunnel zerstört, das Viertel gleicht einer „Geisterstadt“.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge ihre Einsätze in einem Viertel im Osten der Stadt Gaza abgeschlossen. Bei den Einsätzen in Shejaiya seien acht Tunnel zerstört und „Dutzende von Terroristen eliminiert“ worden, erklärte die Armee. Auch Kampfanlagen und mit Sprengfallen versehene Gebäude seien zerstört worden.

Ein Sprecher des örtlichen Zivilschutzes sagte, Shejaiya sei zu einer „Geisterstadt“ geworden. Es gebe umfangreiche Schäden an der Infrastruktur und in Wohngebieten. Die israelische Armee hatte am Mittwoch alle Einwohner zum Verlassen der Stadt Gaza aufgerufen. Auf Flugblättern wurden Fluchtwege in den Süden aufgezeigt. (AFP)