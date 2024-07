Steinbauer: Das Land Polen ist für viele – meiner Wahrnehmung nach – ein weißer Fleck auf der Landkarte. Insofern hoffe ich, dass ich es vermitteln kann, sei es in der Lehre, in der Diplomatie oder in der Literatur als Übersetzer. Wenn man vom anderen Blick durch die kulturwissenschaftliche Brille spricht, klingt das immer so nach Wolkenkuckucksheim, aber man gewinnt doch einen sehr tiefen Einblick in Prozesse, auch zum Beispiel, was die Ukraine-Krise betrifft.