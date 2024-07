Kopenhagen belohnt umweltfreundliche Touristen mit kostenlosem Essen

Touristen, die in der dänischen Hauptstadt umweltfreundliche Aktionen setzen - dazu reicht schon Radfahren -, werden ab sofort belohnt.

Besucher Kopenhagens, die sich an umweltfreundlichen Aktivitäten wie Müllsammeln oder Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln beteiligen, könnten im Rahmen eines neuen Pilotprogramms mit kostenlosen Mahlzeiten, Kulturerlebnissen und Touren belohnt werden. Das CopenPay-Testprogramm, das vom 15. Juli bis 11. August läuft, beinhaltet die „Umwandlung grüner Aktionen in eine Währung für kulturelle Erlebnisse“, sagte die Tourismusbehörde der dänischen Hauptstadt Visit Copenhagen in einer Erklärung am Montag.

Besucher, die beispielsweise Plastikmüll in die Dänische Nationalgalerie bringen, erhalten Zugang zu einer Werkstatt, in der sie daraus ein Kunstwerk machen können, während diejenigen, die mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum berühmten Heizkraftwerk der Stadt fahren, auf dem Dach des Gebäudes über eine künstliche Piste Ski fahren dürfen.

„CopenPay belohnt Aktionen wie Radfahren, die Teilnahme an Aufräumarbeiten oder Freiwilligenarbeit auf städtischen Bauernhöfen mit Zugang zu einer Vielzahl bereichernder Erlebnisse und Alltagswundern von Kopenhagen“, wird das Programm beworben. „Dazu gehören kostenlose Museumsführungen, ein kostenloser Kajakverleih und sogar ein kostenloses vegetarisches Mittagessen aus lokalen Pflanzen“, heißt es in der Erklärung von Wonderful Copenhagen.



Die dänische Hauptstadt ist bei Besuchern wegen ihrer Architektur, den weltbekannten Restaurants und der grünen Umgebung beliebt. Mit 382 Kilometern Radwegen ist es auch ein gutes Ziel für Radreisende. (sh)

Weitere Informationen unter: www.visitcopenhagen.com/copenpay