Die „Presse“ berichtete am Dienstag über eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, in der die Ausreise-Aufforderung an einen afghanischen Asylwerbers bestätigt wurde. Ein Präzedenzfall für tausendfache Abschiebungen ist das aber noch nicht.

Die Straßenschlachten von Wien, an denen auch Syrer und Afghanen beteiligt gewesen sein sollen, haben eine alte Debatte wieder aufflammen lassen: Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. Diese finden nämlich nicht statt. So gab es im gesamten Jahr 2023 beispielsweise 36 Abschiebungen von Syrern – wohin genau, geht aus den Statistiken nicht hervor, jedenfalls aber nicht ins Kriegsland Syrien. Die Menschenrechtskonvention verbietet Abschiebungen in Länder, in denen Betroffene von Folter, Haft oder dem Umbringen bedroht sind. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertritt allerdings schon länger die Position, dass zumindest nach Afghanistan abgeschoben werden könnte. Ein Fall, über den die „Presse“ zuerst berichtete, dient Karner nun als Bestätigung.

Konkret geht es um einen afghanischen Asylwerber, der im Herbst 2022 in Österreich um Schutz angesucht hatte. Hernach reiste er weiter in die Schweiz und stellte dort einen Asylantrag, wurde aber kurz darauf nach Österreich „rücküberstellt“. In Österreich kam das Asylamt dann zu dem Schluss, dass der Mann keinen Schutz erhalten werde, das Amt erließ im Oktober 2023 eine sogenannte Rückkehrentscheidung. Die Abschiebung nach Afghanistan wurde für zulässig erklärt, man ließ dem Betreffenden – er ist laut Gerichtsdokumenten Angehöriger der Volksgruppe der Paschtunen – 14 Tage Zeit für die freiwillige Ausreise.

Sicherheit durch Wohlstand daheim

Dagegen brachte der Asylwerber jedoch Beschwerde ein. Sie wurde im Februar 2024 vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Begründung: „Das Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers“ sei aufgrund von Widersprüchlichkeiten „unglaubwürdig“, vor allem aber sei ihm eine Rückkehr angesichts der „Unterstützung seiner Familie möglich“. Diese besitze nämlich „ein Haus sowie einen Hof mit mehreren bewirtschafteten Grundstücken“. Gegen diese Entscheidung wurde abermals Beschwerde eingebracht, die Sache landete sohin beim Verfassungsgerichtshof.