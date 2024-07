Polizisten verhafteten den 31-Jährigen vor dem Trauungssaal im Neuen Rathaus. Er gestand.

Wenige Minuten vor seiner Hochzeit am Dienstag hat die Polizei in Linz einen 31-Jährigen verhaftet. Die Handschellen klickten unmittelbar vor dem Trauungssaal des Neuen Rathauses in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Der Grund: Verdacht auf Handel mit Cannabis und Kokain.

Auch fanden die Beamten bei dem Mann „ein außergewöhnliches Hochzeitsgeschenk“, wie die Polizei Oberösterreich mitteilt. Demnach stellten sie morphinhaltige Mundidol-Kapseln sicher. Der 31-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab. Er gab an, seit seiner Haftentlassung im November 2023 im Linzer Volksgarten etwa ein Kilogramm Cannabiskraut zur Finanzierung seiner Opiatabhängigkeit verkauft zu haben. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Bei der Festnahme ergab sich laut Polizei noch ein „bemerkenswerter Nebenschauplatz“. So erschien als Trauzeuge ein 49-Jähriger, nach dem bereits seit Wochen wegen eines gerichtlichen Vorführungsbefehl gefahndet wurde. (APA)