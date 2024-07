Cencig vor ihrem Elternhaus in Kärnten.

Cencig vor ihrem Elternhaus in Kärnten. Barbier

Ihre Eltern stürzten sich in Schulden, um ein Juwel zu schaffen. Jetzt hat es Julia Cencig zum Familiendomizil gemacht, wo sie auch selbst neue Kraft tankt.

Seit mittlerweile 30 Jahren lebt die Schauspielerin Julia Cencig in Wien. Trotzdem zieht es sie immer wieder ins heimatliche Südkärnten, genauer: in das 500 Jahre alte Elternhaus in Völkermarkt. „Hier habe ich eine sehr schöne Kindheit und Jugend verbracht“, erzählt die Kommissarin von „Soko Kitzbühel“ und dem Landkrimi „Immerstill“. Das Haus sei auch heute ihr Kraftplatz, der sie und ihre beiden Töchter jeden Tag aufs Neue inspiriere.

„Viel viel teurer als geplant“