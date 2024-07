Im Wahlzimmer der „Presse“ analysieren Gernot Rohrhofer und Klaus Knittelfelder die österreichische Innenpolitik. In Folge vier geht es um das Buch von SPÖ-Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil, um elf Kleinparteien, die ins Parlament wollen und um die bewaffneten Auseinandersetzungen, die sich Syrer und Tschetschenen derzeit in Wien liefern. Das Wahlzimmer der „Presse“ hält Sie bis zur Nationalratswahl am 29. September am Laufenden.

