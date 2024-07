Wer oder was ist ein Talahon?

Ein Begriff aus der TikTok-Szene verbreitet sich zunehmend auch im Sprachgebrauch abseits von Social Media.

Wer sich nicht auf TikTok bewegt, wird wohl nur selten darauf stoßen. Aber wenn irgendwann wieder bei einer Wahl zum Jugendwort des Jahres der Begriff Talahon auftaucht, will man ja zumindest nicken können, ja, klar, habe ich schon mal gehört. Talahon also, was steckt hinter dem TikTok-Trendwort?

Wer oder was ist mit Talahon gemeint?

Grob gesagt wird damit eine Gruppe von Jugendlichen beschrieben, die einige stereotypische Merkmale erfüllen. Das ist zum einen das Alter zwischen etwa 15 und Mitte 20. Dazu kommt ein migrantischer Hintergrund und ein bestimmter Kleidungsstil – Caps von Gucci, Markenpullover mit großen Logos, vorzugsweise von Kenzo, und Bauchtaschen. Auch dicke Goldketten und ein gegelter Scheitel werden als Erkennungsmerkmal genannt. Wobei die Definitionen sich bei vielen Merkmalen etwas unterscheiden.

Woher kommt der Begriff Talahon?

Der Ursprung der Wortneuschöpfung scheint im Arabischen zu liegen – „taeal huna“ aus dem Arabischen steht für „komm her“. Der popkulturelle Anstoß dürfte allerdings vom deutschen Rapper Hassan kommen, dessen Song „Ta3al Lahon“ auf TikTok auch bei vielen Videos als Soundtrack hinterlegt ist. „Ta3al lahon, ich geb‘ dir ein‘n Stich, bin der Patron“, heißt es im Refrain, die Rede ist unter anderem von „Fäusten härter als Beton“ und ähnlichen Wendungen, die das harte Leben auf der Straße beschreiben sollen.

Wie wird der Begriff verwendet?

Auf TikTok gibt es mehrere Videos, in denen der Begriff Talahon erklärt wird – oft mit einer spöttischen Note. Umgekehrt gibt es auch Videos, in denen Jugendliche sich aktiv als Talahons inszenieren.

Wobei der Großteil der TikToks aus Deutschland kommt – dort scheint das Phänomen auch deutlich weiter verbreitet als in Österreich.

Der Begriff hat sich mittlerweile aber auch schon ein wenig verselbstständigt und wird mittlerweile auch verallgemeinernd für jugendliche Migranten oder Ausländer verwendet. So war unter anderem auf einigen Social-Media-Accounts zu lesen, dass man nun endlich ein scheinbar wertneutrales Wort für ein Feindbild habe und kein – sozial geächtetes – Schimpfwort für Migranten verwenden müsse. Und es kursieren auch Videos, in denen Orte gezeigt werden, an denen es offenbar keine Talahons gibt, etwa am Land oder in nobleren Freibädern. Talahon wird also auch mit einem rassistischen Unterton aufgeladen.