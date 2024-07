Wohnen im Einklang mit der Natur

Verzaubert von der sanften Melodie der Wellen und dem Vogelgezwitscher, lässt sich die Naturschönheit am Neufelder See im Zweitwohnsitz genießen.

Am Neufelder See, einem der schönsten Seen in unmittelbarer Nähe zu Wien, realisiert Esterhazy mit „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ ein einzigartiges Wohnprojekt, das eine Kombination aus exklusiver Lage, nachhaltiger Bauweise und Sicherheit über viele Jahre bietet. In dieser ruhigen, grünen und naturnahen Umgebung bietet die Siedlung eine erholsame Atmosphäre und einen erstklassigen Rückzugsort.

Privater Seezugang

In attraktiver Lage direkt am Ufer des Sees entstehen sechs Apartments ab ca. 150 Quadratmetern. Jede Wohnung verfügt über eigene Freiflächen, ein gemeinsamer privater Badesteg erschließt den See. Mit einer Laufzeit von 90 Jahren ab Übergabe bietet „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ ein langfristiges sowie generationenübergreifendes Angebot zur Reali­sie­rung des Traums vom Ferien­domi­zil am See. Die Anlage punktet nicht nur durch hohe Lebensqualität, sondern zudem durch ihre einzigartige Lage. Am Neufelder See gibt es alles für den anspruchsvollen Geschmack – von Wassersport bis kulinarischem Genuss. Den Anwohnern steht eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten zur Verfügung, darunter Tauchen, Surfen, Abenteuerspielplätze für Kinder, Bootsverleih und ein Beachvolleyballplatz.

Holz als primärer Baustoff

Die sechs Wohneinheiten fügen sich harmonisch in ihr Umfeld: Holz strahlt Natürlichkeit aus, große Glasflächen geben den Blick auf das Wasser frei. Nach modernsten Standards von Esterhazy entwickelt, verspricht das Wohnprojekt hohe Lebensqualität unter nachhaltiger Bauweise. Die Energie für die Wohnungen wird unter anderem durch wohnungseigene Fotovoltaikanlagen erzeugt. Zusätzlich sorgen Luftwärmepumpen für eine effiziente Beheizung und Kühlung der Einheiten.

Auf einen Blick unmittelbare Nähe zu Wien

gelegen am Ufer des Neufelder Sees

sechs Wohneinheiten mit Garten oder Terrasse

flexible Grundrisse, viel Grünraum im Außenbereich

privater Seezugang

Holz als primärer Baustoff

effizientes Smart-Home-System

Pkw-Stellplätze mit Elektroladestation

ausgezeichnete Verkehrsanbindung

Verkaufsform: Eigentum im Baurecht

geplante Übergabe: Winter 2025

Architekt: HNP architects ZT GmbH