Emmanuel Macron schrieb während des Nato-Gipfels in Washington den Franzosen einen Brief. Reuters

Nach der Parlamentswahl gestaltet sich die Regierungsbildung schwierig: Präsident wünscht sich breite Koalition ohne Extreme. Als Verlierer sieht er sich nicht.

Paris. Sieben von zehn Französinnen und Franzosen sind mit dem Ergebnis der vorzeitigen Parlamentswahlen unzufrieden. Sie waren freilich auch mit der bisherigen Staatsführung und Volksvertretung nicht viel glücklicher. Die von Präsident Emmanuel Macron verlangten Neuwahlen haben also letztlich nichts geändert, nur ist die Lage mit der neuen Sitzverteilung in der Nationalversammlung noch komplizierter.

„Niemand hat gewonnen“, behauptet daher Macron. Er war zwar diese Woche beim Nato-Gipfel in Washington (siehe Seite 3), schrieb aber nach tagelangem Schweigen dennoch in einem Brief seinen Landsleuten, was er vom Wahlergebnis und der daraus entstandenen Regierungskrise denkt.