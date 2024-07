Nur wer ausschläft, bekommt neue Kabel

Den halben Tag verschlafen und dann immer noch gähnen: die große Müdigkeit in den Ferien.

Pünktlich mit den großen Ferien beginnt der große Schlaf. Jugendliche aller Art erwachen erst am frühen Nachmittag aus einem komaähnlichen Zustand, der viele ihrer Eltern nach den ersten verständnisvollen Tagen ziemlich aufregt. Weil man ja nicht den ganzen Tag verschlafen soll, um nur eines der Argumente zu nennen, auf das es von der Gegenseite nur eine logische Antwort gibt: Warum eigentlich nicht?

Mit der Erinnerung an die eigene Jugend ist es paradox: Entweder war man selber eine Schlafratte und Vorwürfen ausgesetzt oder wäre gerne eine gewesen, musste aber zum Ferienjob. Weil eure Eltern, liebe Teenager, waren um sieben Uhr früh schon in der Chemiefabrik am Fließband oder auf der Baustelle oder beim Heu einholen, auf jeden Fall aber hatten sie es nicht so gut wie ihr. Es hat auch etwas Provokantes, so ein tief schlafender Teenager, den man als Baby keinesfalls geweckt hätte, aber der nun doch endlich, verdammt noch einmal, aufstehen soll. Auch wenn er im Schlaf noch selige Babyspuren im Gesicht erkennen lässt.

In einem Artikel des „Standard“ hat nun die Schlafcoachin Melanie Pesendorfer das Killerargument für müde Jugendliche geliefert: Bei Teenagern verschiebe sich der „zirkadiane Rhythmus“ (die innere Uhr); die Melatoninproduktion, essenziell fürs Einschlafen, setze erst später ein. In dem Alter setze der natürliche Schlafrhythmus frühestens um Mitternacht, bei vielen aber auch erst gegen zwei oder drei Uhr früh ein. Für die Neuverkabelung im Gehirn seien aber gute zehn Stunden Schlaf wichtig. Daher: Ausschlafen lassen, sonst bleiben die Kabel noch länger unverlegt. Die hormonelle Umstellung sei harte Arbeit, so die Schlafforscherin.

Was ärgert einen so, wenn jemand den Tag verschläft? Dass man sich leise verhalten muss? Nicht zwingend. Nicht einmal ein Presslufthammer könnte sie wecken. Vielleicht ist es ein bisschen Neid. So gut wie in diesen Jahren schläft man schließlich nie mehr wieder.

