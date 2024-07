Zehntausende haben am Donnerstag in Bosnien und Herzegowina des Völkermordes an über 8000 Muslimen in Srebrenica im Juli 1995 gedacht. Doch von einer Aussöhnung über den Gräbern kann keine Rede sein.

Die Toten bleiben unvergessen. Eine Minute lang heulten in weiten Teilen von Bosnien und Herzegowina am Donnerstag die Sirenen, während Zehntausende auf dem Gedenkfriedhof von Potocari der Opfer des Völkermords von Srebrenica im Juli 1995 gedachten: Noch 29 Jahre nach den Massenmorden an über 8000 Jungen, Männern und Greisen in der damaligen Muslim-Enklave wurden die identifizierten Überreste von 14 weiteren Opfern des schwersten Kriegsverbrechens des Bosnien-Kriegs (1992–1995) beerdigt.

Nach der Einnahme von Srebrenica durch die bosnisch-serbische Armee (VRS) unter der Führung von General Ratko Mladić am 11. Juli 1995 hatten nur Frauen und Kinder die Enklave in von UN-Blauhelmen begleiteten Bus-Konvois verlassen können. Die von ihnen getrennten Männer, Väter, Brüder und Söhne, denen nicht die Flucht durch die Wälder gelang, wurden systematisch durch Hinrichtungen ermordet und in Massengräbern verscharrt.