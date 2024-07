Orbán trifft Trump in Florida

Nach seinen Besuchen in Moskau und Peking sucht der ungarische Premier nun auch den früheren US-Präsidenten in seiner Heimat heim.

Viktor Orbán wird allmählich Stammgast bei Donald Trump. Nach seiner Visite im März in der Trump-Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach hat sich der ungarische Premier am Donnerstag neuerlich zu einem Besuch in Trumps Wahlheimat Florida angesagt. Orbán reist vom Nato-Gipfel in Washington an, wo die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten in den vergangenen Tagen einen Jubiläums-Gipfel abhielten.

In Interviews hatte der ungarische Premier zuletzt den republikanischen Präsidentschaftskandidaten als den einzigen gepriesen, der imstande sei, einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Überhaupt lobt Orbán Trump über den grünen Klee und umgekehrt. Die beiden pflegen seit einigen Jahren enge Beziehungen.

Orbán hatte seit Beginn der EU-Präsidentschaft mit seiner Außenpolitik Schlagzeilen gemacht – mit der Gründung der Fraktion der europäischen Patrioten im EU-Parlament, mit überraschenden Stippvisiten in Moskau bei Wladimir Putin und in Peking bei Xi Jinping, was in Brüssel auf massive Kritik stieß. (red.)