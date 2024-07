„Führer und Verführer“ zeigt die Nazi-Bonzen ganz privat

In „Führer und Verführer“ zeigt Joachim A. Lang einen fast intimen Adolf Hitler. Im Zentrum des Films steht aber Hitlers Manipulator der Massen, Joseph Goebbels.

Der Film beginnt mit einem Rätsel. Aus dem Off hört man eine Stimme. Im Plauderton redet ein Mann mit süddeutschem Akzent über den Krieg. In einem Insert wird gefragt, um wen es sich hier handle. Um Adolf Hitler, der 1942 in Finnland bei einem vertraulichen Gespräch heimlich aufgenommen wurde. Dieses altbekannte Unikat soll der erste Überraschungseffekt von Joachim A. Langs Kinofilm „Führer und Verführer“ sein: Hitler spricht wie ein normaler Mensch. Für gewöhnlich assoziiert man mit ihm einen brüllenden Fanatiker, den zum Beispiel Charles Chaplin in der bitteren Satire „Der große Diktator“ genial bloßstellte.

Lang will einen anderen Mann zeigen, sozusagen fast intim und vor allem im Zusammenspiel mit Propagandaminister Joseph Goebbels. Der hat Hitlers Erscheinungsbild bis ins kleinste Detail in Wort, Bild und Ton inszeniert. Er ist in diesem Film der eigentliche Verführer der Massen, der Propaganda als Kunst sieht. Seine Devise: „Immer weiter hetzen und putschen!“ Wahrheit wird von Goebbels stets der Nützlichkeit unterworfen. Etwa wenn er einen Clip für die „Wochenschau“ kontrolliert: Hitler inspiziert kurz vor Kriegsende ein letztes Aufgebot junger Nazis. Seine Hände zucken hinterm Rücken. Goebbels lässt abbrechen: „Der Führer zittert nicht!“, sagt er. „Diese Aufnahmen wird das Volk niemals zu sehen bekommen.“ Nachsatz: „Was wahr ist, bestimme ich.“