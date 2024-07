Warum Baerbock die deutsche K-Frage für sich beantwortet hat

Die Außenministerin nimmt sich ein Jahr vor der Bundestagswahl aus dem Rennen. Hat sie Robert Habeck damit einen Gefallen getan?

Die Bühne war sorgfältig ausgewählt: Ein Interview mit dem US-Sender CNN, am Rande des Nato-Gipfels in Washington, geführt von Christiane Amanpour. „Die Welt ist offensichtlich eine ganz andere als zur letzten Bundestagswahl“, sagte Annalena Baerbock der bekannten US-Journalistin. „Daher bedeutet in diesen extremen Zeiten staatspolitische Verantwortung als Außenministerin für mich: statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein, meine Kraft weiterhin voll und ganz meiner Aufgabe zu widmen.“