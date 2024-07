Was ist so speziell an diesem Orchester? Violinistin Katharina Engelbrecht gibt Einblicke.

Es ist das wohl berühmteste Orchester der Welt und für viele auch das allerbeste (sorry, Berlin!). Die Wiener Philharmoniker sind eine Institution. Aber was macht sie eigentlich so besonders, und was bedeutet es, Teil der Philharmoniker zu sein? Katharina Engelbrecht hat Katrin Nussmayr und Wilhelm Sinkovicz im Podcast-Studio besucht und gibt Einblicke ins Orchesterleben: Sie spielt Erste Geige bei den Wiener Philharmonikern und erzählt dem „Klassik für Taktlose“-Team nicht nur, was den Wiener Klang ausmacht und was an der Organisationsform des Orchesters so speziell ist, sondern auch, warum man den Philharmonikern nachsagt, nicht das flotteste Orchester zu sein. Und warum es Dirigenten mit ihnen nicht immer leicht haben.

Violinistin Katharina Engelbrecht ist zu Gast im Podcast „Klassik für Taktlose“. Nora Schoeller

Hörproben in dieser Folge:

Rossini: L’italiana in Algeri (Staatsoper Wien, Claudio Abbado – DG)

Neujahrskonzerte 2016 und 2020 (Mariss Jansons bzw. Andris Nelsons – Sony Classical)

William Walton: Klavierquartett (Wiener Klavierquartett Katharina Engelbrecht, Magdalena Eber, Jan Ryska, Maximilian Flieder – Livemitschnitt)