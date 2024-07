China fliegt aus deutschem 5G-Netz

Bauteile von chinesischen Herstellern wie Huawei und ZTE müssen bis 2029 aus dem deutschen superschnellen 5G-Mobilfunknetz verschwinden. Es gehe dabei um „die zentralen Nervensysteme des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

Lange wurde gerungen, am Donnerstag bestätigte die deutsche Innenministerin, Nancy Faeser (SPD): Die Bauteile chinesischer Hersteller wie Huawei und ZTE werden aus den deutschen 5G-Mobilfunknetzen verschwinden. Ab 2026 sol­len sie nicht mehr im Kernnetz eingesetzt werden, das so etwas wie das Rückgrat bildet. Drei Jahre später sollen die Zugangs- und Transportnetze frei von den Bauteilen aus China sein. Die chinesischen Tech-Unternehmen werden als Sicherheitsrisiko gesehen, da sie gesetzlich verpflichtet sind, mit dem chinesischen Regime zu kooperieren.

„Damit schützen wir die zentralen Nervensysteme des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, sagte Faeser am Donnerstag in Berlin. „Wir müssen einseitige Abhängigkeiten vermeiden.“ Dass die deutsche Regierung um einen Umgang mit China im 5G-Netz ringt, ist lange bekannt. Nun sollen die drei deutschen Mo­bil­funk­an­bie­tern Telekom, Vodafone und Telefónica einen Vertrag unterzeichnen, in dem sie sich zu einem Ausbau des 5G-Netzes weitgehend ohne China verpflichten. Dafür bekommen sie längere Übergangsfristen, um Teile auszutauschen.

So können sie laut einer Analyse der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ jene Komponenten wechseln, die ohnehin gewartet werden müssten oder bereits abgenutzt sind. Durch die längeren Zeiträume würden „wandernde Funklöcher“ im deutschen 5G-Netz vermieden, die durch überhastete Umbauten entstehen könnten. In Großbritannien, das chinesische Bauteile bereits früher verboten hat, wurden die Übergangsfristen deshalb verlängert.

Österreich sah bisher kein Risiko