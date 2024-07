Weitreichende US-Raketen kehren nach Deutschland zurück

Die USA wollen wieder weitreichende Waffen in Deutschland stationieren, um Russland abzuschrecken. Eine Zeitenwende. Der Kreml kündigt eine militärische Antwort an.

Friedensaktivis­ten reagierten empört, der Kreml sowieso: Am Rande des Nato-Gipfels haben die USA verkündet, wieder weitreichende Raketen in Europa, genauer in Deutschland, zu stationieren. Die Amerikaner senden damit ein Signal der Abschreckung gegenüber Moskau aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Die letzten weitreichenden Raketen wurden im Kalten Krieg nach Europa verlegt und verblieben dort bis Ende der Neunziger.

Ab 2026 soll nun damit begonnen werden, solche Waffen wieder in Europa zu stationieren – diesfalls SM-6-Raketen, Marschflugkörper vom Typ „Tomahawk“ und eine nicht näher genannte Hyperschallwaffe, vermutlich der „Dark Eagle“, der sich zurzeit in der Testphase befindet. Mit den Waffensystemen soll eine recht neue „Multi-Domain Task Force“ der Amerikaner in Deutschland ausgerüstet werden.