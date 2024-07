Wer freiwillig in die Seine springt

Jan Hercog stellt sich dem Open-Water-Abenteuer bei den Sommerspielen in Paris. Der Grazer, 25, hat vor Bakterien und Strömung keine Angst, im Gegenteil, er freue sich darauf. Über Distanzen, echte Härte, Kraft, Kraulen und die Suche nach dem Hausverstand.

Wien. „Warum ich Open-Water-Schwimmer geworden bin? Weil ich einen Schaden habe!“ Wer mit Jan Hercog über das Schwimmen, vor allem die Krauldistanz über zehn Kilometer spricht, durchquert mit dem Grazer, der seit Jahren in Halle an der Saale lebt und trainiert, unterschiedlichste Raum-, Zeit- und Humorwelten. Zynische, weil es im eigenen Land kaum wahrgenommen und selbst die an der Neuen Donau an diesem Wochenende laufende Open-Water-EM schwer die Massen anlockt. Sarkastische, weil Hercog im Rahmen der Sommerspiele in Paris in die „Seine hupfen wird und auf die soziale Kompetenz der Veranstalter hoffen muss.“ Und glückliche, weil er genau mit dem Überwinden einer solchen Distanz seine Erfüllung gefunden hat. Hand auf Herz: Wer ist denn schon tagein, tagaus mit seinem Arbeitsplatz zufrieden?

Jan Hercog ist für Olympia bereit. GEPA pictures / Mathias Mandl

80 bis 100 Kilometer pro Woche krault Hercog, würde er sich ausschließlich in einem 50-m-Becken messen, würde ihm schnell „das Kotzen kommen“. Kachelzählen, Monotonie, Chlor, nein: er bevorzuge die Natur. Durchkommen sei immer das Primärziel, während des Rennens blockt er Alltagsgeräusche und Gedankenwelt geschickt aus. Weil man immer in einem Pulk („Es ist wie eine zweistündige Schlägerei mit Puls 195“) schwimme, gelte es Tempo, Abstand und Aussicht zu wahren. Ellbogen und gewisses Durchsetzungsvermögen seien von Vorteil, eine außerordentliche Freude an Nässe und Wasser versteht sich als Grundvoraussetzung. Extra Hautcremen sind freilich nebst Badehose, Brille und Haube das Standardequipment.

Sicher keine Antibiotikakur