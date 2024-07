Sommerkrimi: Dieser Tatort wird abgeschafft

Meine Damen und Herren, Sie dürfen sich austoben, aber bitte nicht in der Küche. Da die Küche uns die Rollen zuschreibt – wir sind Kochende, Essende, Helfende, Im-Weg-Stehende oder Herumsitzende –, ist sie nicht nur ein Ort des Klischees, sondern erzeugt es auch.

Da so viele Morde in Küchen stattfinden, habe ich mich mit meinem Team entschlossen, diesen Tatort abzuschaffen. Darauf haben die Kritiker gemeint, dass der Mord nie aussterben würde, solange es Menschen gäbe. Wir könnten den Tatort aber in andere Räume verlegen, damit etwas Schwung in die Bude kommt. Mit Räumen meine ich auch Außenräume, heterotrope Räume, Bahnhöfe, Casinos, Lobbys und Raumschiffe. Gerne auch zukünftige Habitate im All. Die Küche als Schauplatz wird gestrichen und bleibt ausradiert, bis uns der Mord in der Küche aus dem inneren Skript, das wir alle in unserer DNA tragen, ausgetrieben ist. Bis dahin ernähren wir uns meinetwegen nur mehr aus Tuben. Ich ersuche Sie, all Ihre Mordfantasien noch einmal dahingehend zu prüfen und meine Ideen zu ventilieren.

Die Küche ist ein Ort der Wandlung

Meine Damen und Herren, Sie dürfen sich austoben, aber bitte nicht in der Küche, schon gar nicht, wenn sie aussieht wie bei Ikea, oder einem anderen Möbelkonzern, oder wie in Ihrer Phantasie. Da die Küche uns strukturell die Rollen zuschreibt, nämlich in Kochende, Essende, Helfende, in Im-Weg-Stehende, in Herumsitzende, in Putzende, in Schmutz-Machende, ist sie nicht nur ein Ort des Klischees, sondern erzeugt es auch. Mannigfach werden Frauen und Männer in die Bewegungsmöglichkeiten gedrängt, welche die Einrichtung und die Küchengeräte erzwingen. Die Gerätschaften sind einladend, man kann ihnen rasch in die Falle gehen, wenn die Handlung der eingeführten Person wie auf Schiene gesetzt läuft. Sie geht zur Bestecklade, nimmt das Fleischermesser und wird ein bisschen vom Partner beschimpft und zack! Die Küche ist ein Ort der Wandlung, da wird aus Rohstoff ein Gericht fabriziert. Im Prinzip müssen Sie für Gerechtigkeit sorgen, für die literarische Gerechtigkeit, finde ich. Essen wird sich genauso erhalten wie das Morden, das können wir unserem Publikum nicht vorenthalten. Auch ein Salat muss geköpft werden. Welchen Wert schreiben wir diesen Elementen zu? Haben Sie schon einmal mit einem Salat mitgefühlt? Einmal muss er getötet werden, um gegessen zu werden. Einmal muss er auch geliebt werden.