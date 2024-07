„The Shining“-Schauspielerin Shelley Duvall verstorben

Imago / Warner Bros/courtesy Everett Collection Via Www.imago-images.de

Shelley Duvall war vor allem für ihre Rolle als Wendy in „The Shining“ bekannt. Imago / Warner Bros/courtesy Everett Collection Via Www.imago-images.de

Die US-amerikanische Schauspielerin Shelley Duvall ist im Alter von 75 Jahren verstorben. Das berichten mehrere Branchenmagazine unter Berufung auf ihren Partner Dan Gilroy.

Die amerikanische Schauspielerin und „The Shining“-Star Shelley Duvall ist tot. Duvall starb im Alter von 75 Jahren, wie die US-Magazine „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ unter Berufung auf ihren langjährigen Partner Dan Gilroy berichteten. Gilroy zufolge erlag Duvall im Schlaf den Folgen einer Diabetes-Erkrankung in ihrem Haus im US-Bundesstaat Texas.

„Meine liebe, süße, wundervolle Lebensgefährtin und Freundin hat uns verlassen. In letzter Zeit hat sie zu viel gelitten, jetzt ist sie frei. Flieg‘ davon, schöne Shelley“, teilte Gilroy dem „Hollywood Reporter“ mit.

Weltweit bekannt wurde Duvall 1980 mit ihrer Rolle im Horrorfilm „The Shining“ von Regisseur Stanley Kubrick. Dort entging sie der Axt von Jack Nicholson in einer Szene, die wohl den meisten Zuschauerinnen und Zuschauer im Gedächtnis blieb. Auch in Woody Allens „Der Stadtneurotiker“ war sie zu sehen. Laut „Variety“ wurde Duvall für ihre Rolle in „3 Women“ vom Filmfestival Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet. (APA/dpa/red)