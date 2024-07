Anant Ambani, Sohn des Milliardärs Mukesh Ambani, heiratet seine Verlobte Radhika Merchant. Die Feierlichkeiten haben im März begonnen, jetzt erreichen sie ihren Höhepunkt.

Die Hochzeit des Sohns des reichsten Inders ist so groß, dass sie selbst royale Vermählungen in den Schatten stellt. Vor mehr als 130 Tagen feierten Anant Ambani (29) und seine langjährige Freundin Radhika Merchant (29) mit einem Teil der Weltelite ihre erste Vorhochzeitsparty, nachher will sich das Paar endlich das Jawort geben. Geld spielt bei der Feier offenkundig keine Rolle.

Das riesige Tagungszentrum der Familie Ambani in einem zentralen Geschäftsviertel der Megametropole Mumbai war mit Blumen und bunten Lichtern geschmückt. Damit die vielen Prominenten aus aller Welt zur mehrtägigen Hauptfeier gut anreisen können, hat die Polizei sogar den Verkehr in der Umgebung lahmgelegt. Mitarbeiter in dem Viertel wurden angewiesen, während der Feierlichkeiten aus dem Homeoffice zu arbeiten, wie örtliche Medien berichteten. Das indische Finanzzentrum und Herz der Bollywood-Filme ist ohnehin schon berüchtigt für schlimme Staus - gerade während der jetzigen Monsunzeit, in der es oft stark regnet und Straßen zu reißenden Bächen werden.

Kardashians und Kurz

Bisher landeten in der Stadt unter anderem Kim und Khloé Kardashian, die früheren britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair sowie Bollywood-Star Priyanka Chopra und ihr Mann Nick Jonas, wie örtliche Medien berichteten. Ihre Einladung erhielten sie in Form eines kleinen Tempels mit goldenen Hindu-Göttern drin. Videos davon gingen im Vorfeld viral.

Laut österreichischen Medienberichten soll auch der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Feier dabei sein. Der Ex-Kanzler zeigte später in Instagram-Storys auch Bilder von der Hochzeit - etwa mit Milliardär Mukesh Ambani, dem Vater des Bräutigams.

Feier dauert schon seit März

Begonnen hatten die Vor-Hochzeits-Feierlichkeiten bereits im März in der Stadt Jamnagar, wo sich die weltgrößte Ölraffinerie - im Besitz der Familie des Bräutigams - befindet. Damals befanden sich unter den mehr als tausend Gästen auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg, die Tochter der Ex-Präsidententochter Donald Trump, Ivanka Trump, Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan und der King von Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Für Unterhaltung sorgte Popstar Rihanna. Im Juni haben dann über 800 Gäste im italienischen Portofino an einer Vor-Hochzeitsfeier teilgenommen.

Mukesh Ambani organisierte bereits für seine zwei älteren Kinder große Prunk-Hochzeiten: 2018 etwa hatte Tochter Isha den Sohn eines anderen Milliardärs geheiratet. Über Ausgaben von bis zu 100 Millionen US-Dollar wurde damals spekuliert. Damals trat bei der Vor-Hochzeitsparty US-Sängerin Beyoncé auf, und zwei Ex-Außenminister der USA, Hillary Clinton und John Kerry, tanzten mit Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan zu indischen Film-Hits. Auch Radhika Merchant kommt aus entsprechenden familiären Verhältnissen. Ihr Vater, Viren Merchant, ist milliardenschwerer Gründer eines weltweiten Pharmakonzerns.

Politologe: Hochzeit ein „Sinnbild unserer Zeit“

Für den Politologen Pratap Bhanu Mehta ist klar: Die Luxushochzeit sei ein „perfektes Sinnbild unserer Zeit“. Indien ist inzwischen die fünftgrößte Wirtschaftsmacht und mit dem raschen Wachstum dürfte der Subkontinent mit der größten Bevölkerung der Welt manch andere Länder überholen - und dies zieht Investoren aus aller Welt an. Vom Wachstum profitieren vor allem wenige Reiche, die dann auch politische Macht ausübten und dies nun auch nicht mehr zu verstecken versuchten, schrieb Mehta in einem Kommentar für den „Indian Express“. „Das Faszinierende an dem Ereignis ist nicht das auffällige Konsumverhalten. Es ist die Demonstration der Macht.“ Und: „Egal ob du Außenminister oder der größte Weltstar bist, du kommst zu einer Veranstaltung, wenn dich die Ambanis rufen.“(APA/red)