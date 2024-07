CCS, DACCS und Co: Was können diese Technologien?

Österreich bekommt eine Carbon Management Strategie. Das Einfangen, Abscheiden und Speichern von CO2 könnte also bald auch hier Realität sein. Wofür braucht man die Technologien und wie setzt man sie sinnvoll ein?

Nachdem CCS (Carbon Capture and Storage) in Österreich zuletzt verboten war, hat sich die Regierung nun zur Ausarbeitung einer „Carbon Management Strategie“ bekannt. Das Einfangen, Abscheiden und Speichern von CO 2 soll so auch in Österreich einen gesetzlichen Rahmen bekommen. Doch welche Technologien gibt es überhaupt, und in welchem Ausmaß können sie tatsächlich dazu beitragen, um bei den Emissionen netto auf null zu kommen?

Über sogenannte Negativemissionstechnologien, den Unterschied zwischen technischen und naturbasierten Lösungen und die Gefahr von „Lock-In“-Effekten sprechen in dieser Folge Matthias Auer, Michael Lohmeyer und Christine Mayrhofer. Als Experte ist Tobias Pröll, Professor für Energietechnik und Energiemanagement an der Boku, zu Gast.

Redaktion: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer

Produktion: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Der letzte Aufguss Der letzte Aufguss ist der neue Klimapodcast der „Presse“. Alle 14 Tage bringt das Klima-Team der „Presse“ Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte. Gastgeberinnen sind: Matthias Auer, Anja Drechsler, Michael Lohmeyer, Christine Mayrhofer und Teresa Wirth

Produktion: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Podcast-Entwicklung: Anna Wallner



