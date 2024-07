Megatrends an der Börse

Hauptbild • Noch dominieren traditionelle Konzerne wie McDonald's die Branche. • Getty Images/Lauren Decicca/Getty Images

Anbau, Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln stehen vor gravierenden Veränderungen. Noch dominieren traditionelle Firmen den Markt. Aber Newcomer sind im Entstehen, und Anleger sollten sie kennen. Die „Presse“ bietet einen Streifzug durch die künftige Welt der Ernährung.

Wer schon einmal auf einem Markt in China oder Thailand war, der staunte nicht nur über die Vielfalt exotischer Früchte. Da werden Delikatessen feilgeboten – von Mehlwürmern, Rau­pen, Würmern und Heuschrecken über Käfer bis zu Ameisen –, die bei uns „Westlern“ eher Abscheu hervorrufen. Während der Gedanke an Ameiseneiersuppe, gebratene Wür­mer oder frittierte Heuschrecken hierzulande eher befremdlich ist, zählen solche essbaren Tierchen in anderen Ländern zum Alltag bei der Ernährung. Sie dienen bereits rund zwei Milliarden Menschen als Nahrungsquelle – und das Expansionspotenzial ist enorm. Allein seit 2019 hat sich der Markt für essbare Insekten auf 1,2 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.

Aber das sind bei Weitem nicht der einzige neue Trend in der Lebensmittelbranche, der stattfindet und uns in Zukunft beschäftigen wird. Wie werden wir uns ernähren? Und wie lässt sich damit Geld verdienen?